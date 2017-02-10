Савченко про ліквідацію ватажків "Л/ДНР": вони не потрібні живими

"Можливо, тільки з часом можна буде підняти архіви і подивитися, як це (ліквідація ватажків "Л/ДНР" - УНІАН) відбувалося. Розуміння цього є, але я його залишу при собі. Але те, що кожний, хто ставав лідером терористів, військовим лідером цього конфліктного процесу, однозначно знає більше всіх, і вони не потрібні живими. Тому будь-яка людина, яка починала саме так, повинна була розуміти, що життя її недовге", - цитує Савченко 112.ua.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 8 лютого в "ДНР" поінформували про знищення ватажка "батальйону "Сомалі" Михайла Товстих "Гіві". За попередніми даними, був використаний реактивний піхотний вогнемет "Шмель".

Начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтвердив інформацію про знищення бойовика "Гіві".