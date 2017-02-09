Топ ліквідованих терористів "русского мира" на Донбасі: відеопідбірка

Вчора на той світ відправився терорист "Гіві", відомий своєю схильністю знущатися над полоненими українськими солдатами. Його підірвали у власному кабінеті не то з допомогою вогнемета, не то закладеною за батарею вибухівкою.

Зовсім нещодавно - якихось кілька місяців тому - у ліфті свого будинку був підірваний інший одіозний терорист "Моторола", який хвалився кількістю розстріляних українських полонених.

А всього тиждень тому загадково помер у власній квартирі перший ватажок "ЛНР" Болотов. Перед смертю він випив чашку кави в одному з московських барів під час ділової зустрічі.

Ряди публічних осіб псевдореспублік "Л/ДНР" стрімко рідкішають, і від ліквідації їх не рятує будь-яка охорона.

УНІАН підготував ролик про тих, кого вже відправили на той світ.