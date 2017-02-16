"Впихнути" Україні: РФ не знає, що робити з Донбасом - російський політолог

Його утримання дедалі дорожче, політичного сенсу в ньому ніякого, йти на Київ бо навіть на Маріуполь ніхто не збирається, написав на своїй сторінці у Facebook російський політолог Валерій Соловей.

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За його словами, "впихнути" Донбас Україні не вдається на жодних умовах - ні російських, ні українських.

"У підсумку сакраментальне рішення: 1) на утриманні Донбасу економити; 2) чекати. Чого чекати, ніхто не знає й навіть уявити не в змозі, бо цілі ніякої немає", - зазначив Соловей.

Раніше в Європейському Союзі знову поклали на Росію відповідальність за розв'язання кризи на сході України й висловили стурбованість інформацією про присутність російської військової техніки і персоналу на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.