Зникнення українських розвідників на Донбасі: Міноборони намагається встановити з ними зв'язок

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

"Станом на цю хвилину нічого поки що не відомо. Намагаємося встановити з ними зв'язок", - сказав Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" повідомило про зникнення в Луганській області групи українських розвідників. «Група військовослужбовців одного з розвідувальних підрозділів Збройних Сил України, що дислокується на Луганщині, виконувала завдання з ведення спостереження за противником на передньому краю наших позицій. У визначений час військовослужбовці на зв'язок не вийшли», - поінформували військові.