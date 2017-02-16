Пообіцяли, але не виконали: місія ОБСЄ не отримала від сторін конфлікту на Донбасі інформацію про озброєння для відведення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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«Верифікація з боку СММ - це те, що дозволяє сторонам подолати проблему недовіри, верифікація надає впевненості, якої так не вистачає впродовж цих 2,5 років, це один із ключів до вирішення цього конфлікту. Проте ми не можемо проводити верифікацію з двох причин: по-перше, сторони не надали нам оновлену інформацію щодо їхніх позицій та озброєння, яке підлягає відведенню. Вони пообіцяли це зробити, але вони цього не виконали», - наголосив Хуг.