Пообіцяли, але не виконали: місія ОБСЄ не отримала від сторін конфлікту на Донбасі інформацію про озброєння для відведення
19:43, 16 лютого 2017Війна
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У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють, що не можуть проводити верифікацію, оскільки обидві сторони конфлікту на Донбасі не надали інформацію про озброєння, яке має бути відведене від лінії зіткнення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
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«Верифікація з боку СММ - це те, що дозволяє сторонам подолати проблему недовіри, верифікація надає впевненості, якої так не вистачає впродовж цих 2,5 років, це один із ключів до вирішення цього конфлікту. Проте ми не можемо проводити верифікацію з двох причин: по-перше, сторони не надали нам оновлену інформацію щодо їхніх позицій та озброєння, яке підлягає відведенню. Вони пообіцяли це зробити, але вони цього не виконали», - наголосив Хуг.
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