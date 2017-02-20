Бойовики сьогодні 40 разів обстріляли позиції українських військових - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в соціальній мережі Facebook.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Широкине, а по Водяному, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому вели вогонь снайпери.

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Разом із тим, на Донецькому напрямку окупанти з мінометів калібру 82 міліметри обстрілювали Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. Також із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Авдіївку, Кам’янку, Луганське, Зайцеве та Жовте. По Опитному неодноразово вели вогонь БМП противника. По Авдіївці – снайпери.

Водночас на Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів російсько-окупаційні війська обстріляли Новоолександрівку, а з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів – Новозванівку.

Раніше повідомлялося, що бойовики стріляють з великокаліберних мінометів і ПТРК.