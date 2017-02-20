Доба в зоні АТО: бойовики гатять із великокаліберних мінометів та ПТРК, один військовий загинув
Бойовики продовжують стріляти із "забороненої" зброї.
Минулої доби українські військові на Донбасі зафіксували 62 ворожі обстріли. Одного нашого бійця поранено, один – загинув. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.
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"На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному, а по Авдіївці – снайпер", - розповіли у штабі.
На Донецькому напрямку Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське окупанти обстрілювали зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали Валуйське, повідомили у прес-центрі.
Також штаб звернувся до людей, котрі живуть у зоні АТО, з проханням у жодному разі не піднімати уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів після обстрілів, доки ділянку не оглянуть представники поліції: "Без відповідного їх вивчення, фото- та відеофіксації нашій державі важко буде представити їх як докази у міжнародному суді".