Доба в зоні АТО: бойовики гатять із великокаліберних мінометів та ПТРК, один військовий загинув

Минулої доби українські військові на Донбасі зафіксували 62 ворожі обстріли. Одного нашого бійця поранено, один – загинув. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

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"На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів – Гнутове, Павлопіль, Гранітне, Водяне. БМП неодноразово вели вогонь по Широкиному. Протитанкові ракетні комплекси – по Водяному, а по Авдіївці – снайпер", - розповіли у штабі.

На Донецькому напрямку Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам’янку, Луганське, Новгородське окупанти обстрілювали зі 120 та 82 міліметрових мінометів, а також гранатометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї загарбники неодноразово обстрілювали Валуйське, повідомили у прес-центрі.

Також штаб звернувся до людей, котрі живуть у зоні АТО, з проханням у жодному разі не піднімати уламки снарядів, мін чи інших боєприпасів після обстрілів, доки ділянку не оглянуть представники поліції: "Без відповідного їх вивчення, фото- та відеофіксації нашій державі важко буде представити їх як докази у міжнародному суді".