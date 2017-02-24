Вирви на землі та зруйновані будинки: військові показали наслідки "роботи" бойовиків по Водяному (відео)

Українські бійці, які знаходяться на позиціях у Водяному на маріупольському напрямку, показали наслідки ворожих обстрілів. Відео з'явилось на каналі "Військового телебачення" в YouTube.

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Раніше у штабі АТО розповіли, з "того боку" військовим протистоїть ворожа мінометна батарея. Вогонь ведеться переважно вночі. Стріляють з танків, гранатометів, кулеметів, регулярно влаштовують провокації. Через їхні злочинні дії майже усі місцеві покинули селище. Залишилося близько 15 мешканців.