Місія ОБСЄ наполягає на необхідності розмінування біля Донецької фільтрувальної станції

Про це йдеться в заяві місії у соціальній мережі Facebook.

"Спеціальна моніторингова місія не відмовляється відвідувати різні місця для виконання її завдань зі спостереження, але вона часто позбавлена доступу до певних районів", - стверджують в СММ.

"Відсутність робіт із розмінування біля Донецької фільтрувальної станції призводить до неможливості бути присутньою або здійснювати спостереження з боку СММ ОБСЄ, що говорить про відсутність дотримання режиму припинення вогню на місцях, і це, в свою чергу, означає, що відновлювальні роботи не можуть бути проведені, призводячи до подальших проблем із водопостачанням в Авдіївці", - заявили в місії.

Читайте такожБойовики обстріляли насосну станцію Південнодонбаського водогону

"Жителі Авдіївки вимагають від сторін поважати їхні основні людські права, вони вимагають від сторін вилучити ці міни негайно", - заявили в СММ.

Як повідомляв УНІАН раніше, СММ ОБСЄ повідомляла, що Донецька фільтрувальна станція була пошкоджена імовірно в результаті обстрілу з мінометів 82-мм калібру. Загалом спостерігачі виявили чотири пошкодження, з яких три на території самої станції і одне поза її. Було зафіксовано пошкодження даху складу, на якому зберігається хлор.

Голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський заявив, що водопостачання в Авдіївці не вдається відновити через міни на фільтрувальній станції. Запасів води у місті залишилося на три прокачування, фактично на 3 дні.

Як відомо, ДФС поставляє воду в населені пункти по обидва боки лінії розмежування: до Авдіївки, Красногорівки і Верхньоторецького, а також до тимчасово окупованих Донецька, Ясинуватої, селищ Василівка і Спартак.