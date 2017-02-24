Донецька фільтрувальна станція зупинила роботу: обстрілом було пошкоджено склад з хлором

Про це повідомляє прес-служба КП "Компанія "Вода Донбасу".

"Боєприпаси потрапили в резервуар №1, в склад хлору — перебитий хлоропровід і пошкоджено покрівлю. Зафіксовано два попадання в резервуари чистої води, снаряди впали біля адміністративно-побутового корпусу та будівлі фільтрів, крім того, осколками посечена будівля фільтрів і пошкоджено віконні перекриття (плити OSB), пошкоджено покрівлю будівлі фільтрів", - сказано в повідомленні.

Зазначалося, що в таких умовах забезпечувати роботу Донецької фільтрувальної станції неможливо, а люди практично постійно знаходяться в бомбосховище. Тому, керівництвом компанії було прийнято рішення про евакуацію персоналу і зупинку Донецької фільтрувальної станції.

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Пізніше голова Донецької ОДА Павло Жебрівський заявив, що пошкодження хлоропровода на Донецькій фільтрувальної станції ліквідували, загрози екологічної катастрофи немає, передає 112 Україна.

"В саме сховище хлору (снаряди, - ред.) не потрапили, був пошкоджений хлоропровід. Зараз той хлор, який проявився, випарувався, хлоропровід запаяний. Екологічної небезпеки немає", - зазначив він.

При цьому Жебрівський підкреслив, що зараз існує одна проблема - люди не зовсім готові йти працювати на Донецьку фільтрувальну станцію. "Ключове питання, щоб люди повернулися і почали працювати на цій станції, тому що на сьогоднішній день вони всі евакуйовані", - сказав він.

"На сьогодні вода йде самопливом, але по вул. Черняховського тиск впав. "Вода Донбасу", керівництво буде підводити воду туди. В інших поки є тиск. Дуже великих проблем немає", - додав Жебрівський.

Повідомляється, що керівник міського ВЦА Авдіївки Павло Малихін уточнив, що працівники станції отримали психологічні травми. "На даний момент людей там немає. З ними проводять роботу, щоб вони вийшли", - сказав він, зазначивши, що зустрічався з командуванням підрозділів ЗСУ і ті запевнили, що "станція знаходиться поза зоною удару наших підрозділів".

"Все чітко проінструктовані, що туди стріляти не можна", - підкреслив він.

Варто додати, що в Авдіївці за останні тижні було пошкоджено понад 300 громадських будівель.