Бойовики повернули ОБСЄ захоплений безпілотник, але без зібраних даних

Терористи сказали ОБСЄ, що нібито "ведеться розслідування" за фактом обстрілу спостерігачів, передає LIGA.net.

Читайте такожМісія ОБСЄ наполягає на необхідності розмінування біля Донецької фільтрувальної станції

"Бойовики не назвали причетних до цього інциденту осіб, які не повідомили, коли буде завершено це розслідування. Повернули БПЛА, але не повернули зібрані апаратом дані спостереження, які озброєні особи також забрали", - наголосили в прес-службі.

Як відомо, 24 лютого бойовики "ДНР" відкрили вогонь по спостерігачах ОБСЄ і захопили безпілотник СММ. Тристороння контактна група закликала ОРДО провести розслідування інцидентів, пов'язаних з обстрілом беззбройного патруля ОБСЄ і захопленням безпілотника.