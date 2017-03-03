У Кремлі прокоментували можливе визнання Росією "ЛНР" і "ДНР"

Про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь на прохання УНІАН прокоментувати заяви голови комітету Держдуми у справах СНД про можливе визнання Росією окупованого Донбасу як так званих «ЛНР» і «ДНР».

На питання, за яких умов це може статися і чи буде використано «кримський» чи «абхазький» сценарій, Пєсков відповів: «Можу сказати одне – за Конституцією зовнішня політика російської держави визначається главою держави, а саме - президентом РФ».

Як повідомлялося, 1 березня голова комітету Держдуми з СНД Леонід Калашников заявив, що Росія зможе визнати так звані «ЛНР» і «ДНР» у разі, якщо подальша ескалація конфлікту в Донбасі триватиме, а Україна перейде до активних бойових дій. «Якщо українська влада і далі відмовлятиметься від виконання Мінських угод, моритиме людей голодом і холодом, то з боку Росії можливі будь-які варіанти», - сказав Калашников, зазначивши, що «можливе і визнання». За його словами, переорієнтація українських підприємств, які розміщуються на окупованих територіях, на російський ринок можлива.

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«Звичайно, економічно доцільніше було б постачати (продукцію) далі на територію України, зберігаючи існуючі виробничі схеми. Але іншого виходу немає - потрібно реалізувати продукцію, не будуть же люди просто сидіти в шахтах. І певні економічні контрагенти цьому допомагатимуть. Сприятиме цьому і визнання документів, адже йдеться не тільки про паспорти, а й про вантажні документи», - заявив депутат.

18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії «документів», «виданих громадянам України і особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької і Луганської областей, до політичного врегулювання ситуації в цих районах».

27 лютого бойовики ввели «зовнішнє управління» на українських підприємствах, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

1 березня Пєсков заявив, що слово «віджим» не може бути застосоване до українських підприємств на окупованому Донбасі, але ці дії ватажків російських бойовиків «можна зрозуміти».