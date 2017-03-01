"Ці дії "можна зрозуміти": у Кремлі заявили, що слово "віджим" не можна застосувати до українських заводів на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Я не думаю, що слово «віджим» тут є доречним, і не думаю, що було б коректно називати це «віджимом». Загалом ми є свідками того, що відторгнуті своєю державою області потрапляють у ще скрутніше становище, будучи поставлені в умови цілковитої блокади з боку екстремістських елементів», - заявив Пєсков, відповідаючи на питання, що чекає ОРДЛО після «націоналізації» або «віджиму» українських підприємств на непідконтрольної території.

«Певною мірою можна зрозуміти ті дії, до яких вдається керівництво цих регіонів, які, ще раз повторюю, відторгнуті своєю державою. Йдеться про життя кількох мільйонів, безперечно, людям треба виживати», - додав Пєсков.

Говорячи про долю цих підприємств, прес-секретар наголосив, що вони не мають жодного стосунку до РФ, і «занепокоєння і побоювання» за майбутнє викликає тільки доля тих людей, які живуть в ОРДЛО.

При цьому він не відповів на запитання УНІАН, чи буде відкрито російський ринок, і хто приймає таке рішення в РФ для цих заводів.

«Я зараз вам не можу сказати, я не володію такою інформацією», - сказав Пєсков.

Читайте такожСБУ оприлюднила розмову ватажка "ДНР", що свідчить про намір використати блокаду для захоплення підприємств

Як повідомлялося, ватажки «ДНР» і «ЛНР» заявили, що з 1 березня у зв‘язку з блокадою вводять так зване зовнішнє управління на всіх працюючих на тимчасово окупованих територіях Донбасу українських підприємствах.

«Ми змушені оголосити, що якщо до 00:00 середи (1 березня 2017 року) блокаду не буде знято, то ми введемо «зовнішнє управління» на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють в «ДНР» і «ЛНР», - йдеться в спільній заяві ватажків «ДНР» і «ЛНР» Олександра Захарченка і Ігоря Плотницького.

Наголошується, що для контролю за «переходом» підприємств української юрисдикції під так зване управління в «ДНР» і «ЛНР» створено спеціальні штаби».