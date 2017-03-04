Внаслідок обстрілу Авдіївки пошкоджено два приватних будинки – поліція

В результаті обстрілу бойовиками міста Авдіївка Донецької області пошкоджено два приватних будинки.

Як повідомили в Покровському відділі поліції Донецької області, в п'ятницю, близько 20:00, під вогонь терористів потрапили будинки, розташовані в старій частині міста.

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"В результаті прямого влучання снаряда постраждав будинок 2 по вул. Спортивній, а в будинку 3 на цій же вулиці осколками посікло фасад і вибило вікна", - йдеться в повідомленні.

У постраждалому районі зараз працюють співробітники поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога необхідна жителям.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.