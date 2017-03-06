Бойовики били на Маріупольському напрямку із танків, один український військовий загинув - штаб АТО

Протягом дня бойовики 71 раз обстріляли позиції сил АТО, двоє українських військових поранені, один боєць загинув.

Про це йдеться у зведенні станом на 18.00, розміщеному на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку по Водяному та Лебединському вели вогонь танки. З мінометів обстрілювали Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль та Водяне, а з гранатометів і стрілецької зброї – Гнутове, Новотроїцьке, Павлопіль, Водяне та Широкине. Також по Водяному і Широкиному вели вогонь БМП та снайпери.

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«На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Піски, Верхньоторецьке, Кам’янку та Невельське. По Кам’янці вогонь вів снайпер», - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новоолександрівку, Новотошківське, Кримське. З гранатометів – Троїцьке.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти здійснили 50 обстрілів з важкого озброєння по позиціях сил АТО. Загалом, минулої доби було зафіксовано 110 обстрілів.