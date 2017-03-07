СБУ виявила в районі АТО залишену під час відступу бойовиків зброю (фото)

Про це йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook.

"На бойових позиціях українських підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області оперативники спецслужби вилучили реактивний піхотний вогнемет «Шмель», який був залишений бойовиками терористичної організації «ДНР» під час їх відступу після бойових зіткнень із силами АТО", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві наголосили, що такий вогнемет не перебуває на озброєнні Збройних сил України, і тому, за оцінками фахівців, належить збройним силам РФ.

Нагадаємо, за версією бойовиків "ДНР", ватажок "батальйону "Сомалі" Михайло Толстих з позивним "Гіві" був знищений в результаті пострілу з реактивного піхотного вогнемета "Шмель".