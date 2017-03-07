Місія ОБСЄ зафіксувала понад 1,6 тисячі вибухів на Донбасі
22:17, 07 березня 2017Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу добу зафіксувала понад 1,6 тисячі вибухів на Донбасі.
Усього в Донецькій області було зафіксовано понад 1600 вибухів / Фото УНІАН
Про це наголошується у звіті станом на 19:30 за 6 березня.
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«Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і менше в Луганській області у порівнянні з попереднім 24-х годинним періодом. СММ чула більше, ніж одну тисячу вибухів в районах на схід та північний схід від Маріуполя. А невпізнані озброєні особи обмежували свободу пересування у двох випадках у селах, які розміщені на непідконтрольних уряду (України) районах», - йдеться у повідомленні.
Всього у Донецькій області було зафіксовано понад 1600 вибухів, у Луганській області - 38 вибухів.
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