Безпілотник ОБСЕ збили біля Донецької фільтрувальної станції

Про це повідомляє СММ ОБСЄ у Twitter.

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"Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ упав біля ДФС після того, як СММ почула вогонь зі стрілецької зброї попри гарантії безпеки. Неприпустимо", - заявили в місії.

Як відомо, 24 лютого бойовики "ДНР" відкрили вогонь по спостерігачах ОБСЄ і захопили безпілотник СММ. Тристороння контактна група закликала ОРДО провести розслідування інцидентів, пов'язаних з обстрілом беззбройного патруля ОБСЄ і захопленням безпілотника.