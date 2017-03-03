Безпілотник ОБСЕ збили біля Донецької фільтрувальної станції

11:13, 03 березня 2017
Війна
958 0

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє про обстріл і падіння її безпілотного літального апарату біля Донецької фільтрувальної станції.

Безпілотник ОБСЄ збили біля фільтрувальної станції / facebook.com/oscesmm

Про це повідомляє СММ ОБСЄ у Twitter.

Читайте такожБойовики заблокували гумштаб Ахметова у Горлівці: ОБСЄ повідомила деталі

"Безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ упав біля ДФС після того, як СММ почула вогонь зі стрілецької зброї попри гарантії безпеки. Неприпустимо", - заявили в місії.

Як відомо, 24 лютого бойовики "ДНР" відкрили вогонь по спостерігачах ОБСЄ і захопили безпілотник СММ. Тристороння контактна група закликала ОРДО провести розслідування інцидентів, пов'язаних з обстрілом беззбройного патруля ОБСЄ і захопленням безпілотника.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ОБСЄ#безпілотник