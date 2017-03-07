Радник Порошенка припустив, коли закінчиться війна на Донбасі

"Інформацією жодною я не володію. За моїми відчуттями, ще роки півтора-два, напевно", - розповів він в інтерв'ю Online.ua, відповідаючи на питання, чи надовго війна на Донбасі.

Бірюков зазначив, що в України немає поки ніяких військових варіантів вирішення. "А в них уже теж ніяких варіантів немає. Дійти до меж Донецької, Луганської області? Харківська народна республіка? Ага! Зараз! Там взагалі вже без варіантів", - заявив радник Порошенка.

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Також він поділився своїми припущеннями щодо того, як Україна буде реінтегрувати окуповані зараз території після перемоги.

"Для якоїсь дуже великої маси людей, їм взагалі не дуже важливо, який прапор висить, який гімн, який герб, хто головний і так далі. Вони живуть своїм якийсь там життям... Відповідно, хтось втече. Хтось там піде в підпілля, і доведеться ще якийсь час його виколупувати", - зазначив Бірюков.

Він переконаний, що Україні буде важко відновити інфраструктуру і все, що було зруйновано. "А з точки зору людей — я не думаю, що у нас якісь там надпроблеми будуть їхньої реінтеграції", - заявив радник глави держави.

Раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що в 2017 році стоїть завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України на Донбасі, а надалі – вже і Криму.