Піхотні групи окупантів переміщуються в "сіру зону" й влаштовують вогневі нальоти на позиції українських військових - ІС
10:57, 13 березня 2017Війна
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На Донбасі піхотні групи окупантів потай переміщуються в «сіру зону» і влаштовують вогневі нальоти на передові позиції сил АТО.
REUTERS
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
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«Упродовж минулих вихідних (11-12 березня) російсько-терористичні війська на Донбасі активно застосовували «заборонені» Мінськими угодами озброєння - 120-мм міномети, 122-мм ствольну артилерію, бронетехніку, зокрема й танки», - заявив він.
«Одразу на декількох ділянках відзначено спроби дрібних піхотних груп окупантів потай провести рейди в нейтральну зону і влаштувати раптові обстріли і вогневі нальоти по передових позиціях сил АТО», - додав Тимчук.
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