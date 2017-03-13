Піхотні групи окупантів переміщуються в "сіру зону" й влаштовують вогневі нальоти на позиції українських військових - ІС

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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«Упродовж минулих вихідних (11-12 березня) російсько-терористичні війська на Донбасі активно застосовували «заборонені» Мінськими угодами озброєння - 120-мм міномети, 122-мм ствольну артилерію, бронетехніку, зокрема й танки», - заявив він.

«Одразу на декількох ділянках відзначено спроби дрібних піхотних груп окупантів потай провести рейди в нейтральну зону і влаштувати раптові обстріли і вогневі нальоти по передових позиціях сил АТО», - додав Тимчук.