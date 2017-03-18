Широкине кілька днів під вогнем окупантів: морпіхи показали, як дають відсіч (відео)

Бойовики обстрілюють н. п. Широкине протягом декількох днів з ствольної артилерії, танків, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Про це повідомили 18 березня в прес-центрі штабу АТО.

"У населеному пункті щодня зростає кількість остаточно зруйнованих будівель. Противник веде себе нахабно. Продовжує провокаційні обстріли позицій сил АТО, використовуючи весь спектр стрілецької зброї та артилерії, а також танки і БМП", - зазначили в штабі.

Читайте такожРосія продовжує дестабілізацію України – МЗС

Як повідомив командир батальйону морської піхоти Віктор Сікозу, обстріли переважно ведуться з тимчасово окупованих Саханки, Дзержинського, Ленінського та Сергіївки.

Під час перебування журналістів прес-групи ОТУ "Маріуполь" позиції українських військових знову зазнали обстрілу.

"З дозволу командира бригади ми дали відповідь із застосуванням ЗУ-23-2, встановленої на автомобілі, після 5 хвилин роботи установки противник припинив обстріл", - зазначив Сікозу.