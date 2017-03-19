За добу на Донбасі п'ятеро військових зазнали поранень – Міноборони

Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув, п’ятеро зазнали поранень.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу що минула, внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець не загинув, але п’ятеро зазнали поранень", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики 85 разів відкривали вогонь по укріпленнях сил АТО.