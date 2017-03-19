Бойовики обстріляли стару Авдіївку: поранено жінку, будинок палає - поліція (фото)

Внаслідок чергового обстрілу старої частини Авдіївки з боку підтримуваних Росією бойовиків отримала поранення жителька міста 1949 року народження.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник голови Національної поліції - начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

«Авдіївка. О 15.20 бойовики "ДНР" розстріляли стару частину міста. Зруйнований будинок на вул. Колосова, 139. Триває пожежа. Отримала поранення жінка, 1949 р.н. На місці працює слідчо-оперативна група Авдіівського відділення поліції», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора внаслідок обстрілу старої частини Авдіївки було пошкоджено житлові будинки. З одного постраждалого будинку поліцейські евакуювали сліпого дідуся 1929 року народження, який дивом залишився живий.