За добу на Донеччині через необережне поводження з боєприпасами загинули троє цивільних – Міноборони

За добу на Донеччині через необережне поводження з боєприпасами загинули троє цивільних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в Донецькій області через необережне поводження з боєприпасами загинули три людини, ще дві – зазнали поранень. Так, вчора в Мирнограді в приватному будинку стався вибух, внаслідок якого загинули двоє чоловіків. Встановлено, що власник будівлі та його гість намагались розібрати боєприпаси. Під час огляду будівлі правоохоронці виявили запал від гранати, а на кухні ще одну гранату. Також у Часовому Яру чоловік став розбирати знайдений постріл від РПГ прямо біля житлових будинків. Він загинув на місці», - поінформував Мотузяник.

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У той же час, ще двоє чоловіків, внаслідок необережного поводження з боєприпасами, дістали поранення у селищі Луганське Бахмутського району. «Двоє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння вирішили позмагатись у метанні бойових гранат. В результаті обидва отримали поранення», - додав речник.