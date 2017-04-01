Доба в АТО: епіцентром використання важкого озброєння став Маріупольський напрямок

Ситуація в районі проведення АТО ускладнилася. За минулу добу російсько-терористичні війська 94 рази обстріляли позиції Збройних Сил України, використовуючи переважно важке озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, найбільшу кількість обстрілів зафіксовано учора було на Донецькому напрямку. З артсистем калібру 122мм, мінометів калібру 120мм та 82 мм, гранатометів ворог гатив по захисниках Троїцького. Мінометами калібру 120мм та 82мм накривав позиції поблизу Верхньоторецького, Луганського та Опитного. Зі 120мм мінометів та озброєння БМП бив по опорних пунктах шахти Бутівка. Танки, міномети калібру 82мм та гранатомети різних систем застосовував проти оборонців Авдіївки та Опитного. 82мм мінометами та гранатометами обстрілював позиції під Зайцевим. Зі 120мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах поруч Невельського.

Поблизу Авдіївки та Верхньоторецького активізувалися ворожі снайпери.

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«Епіцентром використання важкого озброєння став учора Маріупольський напрямок. З РСЗВ «Град-П», артилерійських систем калібру 122мм, мінометів калібру 120мм та 82мм російсько-терористичні підрозділи накривали позиції поблизу Водяного та Гнутового. Зі 122мм артсистем, мінометів калібру 120мм ворог відкривав вогонь по захисниках Широкиного, Павлополя та Красногорівки. Проти морпіхів у Широкиному противник застосував ЗУ-23-2 та озброєння БМП, а оборонців Березового обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По захисниках Талаківки ворог бив з міномету калібру 120мм», – йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку найгарячіше учора було під Кримським, опорні пункти поблизу якого російські найманці накривали з важких 152мм артсистем, танку, мінометів калібру 120мм та 82мм. Зі 120мм мінометів ворог гатив по позиціях під Попасною та Новоолександрівкою, а з гранатометів по опорних пунктах поруч Катеринівки.

Зі стрілецької зброї було обстріляно контрольний пункт «Марїнка».

Аби подавити вогневу активність противника українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь.

За минулу добу поранено десятьох воїнів Сил АТО.