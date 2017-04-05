Бойовики сьогодні 18 разів порушили "тишу", поранено одного військового – штаб АТО

Контрольовані Росією бойовики сьогодні 18 разів обстріляли позиції Збройних сил України, поранено одного українського військовослужбовця.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Незважаючи на досягнуті домовленості Тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні підрозділи продовжують збройні провокації проти українських військ. З початку доби ворог здійснив 18 обстрілів позицій ЗС України", - наголосили у штабі.

На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь з мінометів 82 калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Авдіївки. Опорні пункти поблизу Водяного бойовики обстрілювали з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, а по позиціях в районі Пісків та Зайцевого вони гатили з великокаліберних кулеметів. В районі Пісків також активно діяв ворожий снайпер.

Читайте такожЗа добу бойовики здійснили більше 50 обстрілів, п'ятеро бійців АТО поранені - штаб

Також зазначається, що поблизу Маріуполя ворог обстріляв з мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї українських захисників Красногорівки. З великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах в районі Павлополя та Водяного. Захисників Широкиного обстрілював зі стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького діяв ворожий снайпер.

Водночас на Луганщині ворог гатив зі 120-мм міномету по українських позиціях в районі Сизого.

У штабі заявляють, що, незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали.