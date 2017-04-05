Місія ОБСЄ за минулу добу зафіксувала збільшення кількості вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу добу зафіксувала 435 вибухів у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії станом на 19.30 за 4 квітня.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 420 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (190 вибухів). Приблизно 70% вибухів було зафіксовано в районі Авдіївка-Ясинувата-Донецьке летовище", - сказано у звіті.

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"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала менше порушень режиму тиші, включаючи 15 вибухів, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 30 вибухів)", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Мінську Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України погодила повне припинення вогню в зоні АТО з 1 квітня.

Вчора, 4 квітня, президент України Петро Порошенко заявив, що оголошений режим припинення вогню з 1 квітня не дотримувався російською стороною жодного дня.