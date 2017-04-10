Волонтери розсекретили російських зв'язківців на Донбасі (фото)

Російські військовослужбовці 136-ї ОМСБр (в/ч 63354 р. Буйнакськ, республіка Дагестан) у 2014 році були відправлені командуванням 58-ї армії для ведення бойових дій проти України на Донбас. Волонтери InformNapalm ідентифікували зв'язківців 136-ї бригади на сході України.

Шляхом вивчення соціальних профілів військовослужбовців батальйону зв'язку 136-ї ОМСБр ЗС РФ були отримані докази їхнього незаконного перебування на території України влітку-восени 2014.

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Наприклад, молодший сержант Землянухін Владислав Вікторович зберіг серію фотографій російсько-українського "відрядження". Згадуються й інші військовослужбовці з представленого списку зв'язківців: командир взводу управління Шмельов Юрій Миколайович та водій-електрик радіостанції Балаєв Артем Ігорович.

"У цьому ж розслідуванні інформація з наказів дала можливість ідентифікувати місце перебування буйнакських зв'язківців у Луганську протягом трьох місяців влітку-восени 2014", - зазначили волонтери.

Раніше волонтери InformNapalm представили список російських танкістів, які воювали на території України.