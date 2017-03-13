Волонтери вирахували групу російських танкістів, нагороджених за війну на Донбасі (фото)

Медалі були вручені групі танкістів 136-ї окремої мотострілкової бригади (в/ч 63354, р. Буйнакськ, Дагестан, у складі ПВО ЗС РФ), які в 2013-2014 роках проходили службу у цьому підрозділі, передає InformNapalm.

"Багато з цих військовослужбовців вже повернулися до цивільних професій і навряд чи очікували подібної кремлівської подачки. Можливо, виною тому була бюрократична сторона путінських наказів, а може, й самі військовослужбовці домагалися визнання їхньої участі у військових діях", - йдеться у розслідуванні волонтерів.

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Так чи інакше, продовжили в InformNapalm, врученням нагород російське командування ще раз показало кругову поруку всіх учасників військових дій в Україні.

Медалі вручили 13 військовим РФ: Олександру Засухіну, Євгену Хушану, Тимуру Кійсмі, Олександру Іванову, Езену Шутуєву, Юрію Такінову, Мейржану Тулепбердинову, Копілову Володимиру, Максиму Пудовкіну, Петру Васильовичу, Рибакову Миколі, Андрієві Пляскіну, Максиму Харитонову.

Раніше волонтери повідомляли, що кадрові російські військові отримали від президента Росії Володимира Путіна державні нагороди "За заслуги перед Вітчизною" II ступеня за бої під Дебальцевим у 2015 році.