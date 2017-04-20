Доба в АТО: бойовики порушували "тишу" на усіх напрямках, ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали

Незважаючи на режим «Тиші», російсько-окупаційні підрозділи не припиняють збройних провокацій проти сил АТО.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, за минулу добу зафіксовано 18 обстрілів позицій Збройних Сил України.

На Приморському напрямку, по захисниках Красногорівки ворог гатив з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців у районі Водяного обстрілював з озброєння БМП, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів.

По оборонцях Широкиного противник застосував озброєння БМП. Опорні пункти поблизу Лебединського, Талаківки та Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї.

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На Донецькому напрямку, по позиціях у районах Кам’янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Гранатомети та стрілецьку зброю застосував по захисниках Луганського та Верхньоторецького.

На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів були обстріляні захисники Кримського.

Незважаючи на збройні провокації підрозділів російсько-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувались режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали.

За минулу добу один український воїн отримав поранення.