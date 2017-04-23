Біля Авдіївки через обстріл бойовиків загинув український боєць - штаб

Неподалік від Авдіївки під час обстрілу бойовиків загинув український військовий. Про це в неділю вранці штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

Читайте такожBloomberg дізнався про план Путіна повністю відділити Донбас від України

"За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

У штабі відзначили, що на даному напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на Донбасі загинув один військовий, ще троє були поранені.