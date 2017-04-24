У штаб-квартирі НАТО відкрилася українська фотовиставка "Діти у війні" (фоторепортаж)

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відкрилася фотовиставка "Діти у війні".

Як передає власний кореспондент УНІАН, виставку відкрили з української сторони віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, з боку Альянсу - помічник генерального секретаря з питань публічної дипломатії, посол Тачан Ільдем.

Проект був реалізований Балто-Чорноморською безпековою конфедерацією за підтримки «Енергоатому».

Під час вступного слова Климпуш-Цинцадзе повідомила, що за час війни на Донбасі загинуло більш ніж 200 дітей, а поранень зазнали понад 500 дітей.

"Російська агресія вплинула на кожну восьму дитину України, більше того, 250 тисяч дітей - серед внутрішньо переміщених осіб, приблизно 50 тис. дітей не мають доступу до освіти, тому що школи були зруйновані чи не відкривалися через ситуацію в сфері безпеки. Але це не про статистику чи цифри, а про унікальне життя дітей", - сказала вона.

Читайте такожОпубліковано фото загиблих під Авдіївкою українських військових

Віце-прем'єр також зазначила, що в Україні "ніколи не думали, що будемо мати справу з гуманітарним розмінуванням". "Але, на жаль, саме вибухові пристрої є найбільшою причиною смертей та поранень, які отримують діти. Тому ми дуже вдячні НАТО, яка готова нам допомогти з гуманітарним розмінуванням", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Вона також вважає, що ця виставка "має символічне значення". "За останні місяці війна та агресія РФ в Україні не отримує уваги перших сторінок в засобах масової інформації. Ми сподіваємося, що це буде нагадувати міжнародній спільноті, проти чого ми стоїмо", - наголосила віце-прем'єр.

Помічник генсека НАТО також констатував, що такі виставки "нагадують нам, що ми не повинні забувати про дітей". "Це вони будуть мати справу у майбутньому з тим, що відбувається сьогодні. Ми, як міжнародна спільнота, повинні зробити все можливе, щоб допомогти принести мир та стабільність у зону конфлікту", - сказав Ільдем.

Директор конфедерації Олена Прокопенко в коментарі УНІАН, говорячи про важливість цієї виставки у штаб-квартирі НАТО, сказала: "Дитина повинна мати дитинство, але війна у них це забрала. Є діти, які не знають нічого, окрім війни. Ця війна має дитячі обличчя, а тому важливо, щоб той, хто побачить виставку, закарбував у пам'яті дорослі очі дітей".