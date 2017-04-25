Доба в АТО: бойовики обстрілюють військових із БМП та зенітних установок

За минулу добу російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це повідомив прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Центром вогневого протистояння став приморський напрямок. "Так, вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння БМП ворог накривав опорні пункти поруч Широкиного. З озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках Мар’їнки. По оборонцях Красногорівки противник бив з протитанкових гранатометів, а Водяного – з озброєння БМП та кулеметів великих калібрів. Морських піхотинців поруч Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї. У районі Мар`їнки діяли ворожі снайпери", - сказано у повідомленні.

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На донецькому напрямку, з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог бив по позиціях поблизу Авдіївки та Верхньоторецького. Опорні пункти наших військ поруч Троїцького та Пісків накривав вогнем протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"На луганському напрямку, вогнем зі стрілецької зброї провокував оборонців Новоолександрівки. Військовослужбовці сил АТО суворо дотримувались режиму «Тиші» і вогонь у відповідь не відкривали", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики обстріляли житлові квартали Мар’їнки, є руйнування будинків.