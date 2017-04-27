На Донбасі з весни 2014 року загинули близько 1,5 тисячі російських військових – спілка солдатських матерів РФ

На Донбасі з весни 2014 року загинули не менш як 1,5 тис. російських військовослужбовців. Про це голова Спілки комітетів солдатських матерів Росії Валентина Мельникова повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".

Відповідаючи на запитання щодо даних про кількість загиблих на Донбасі росіян, вона зазначила, що "ніяких даних конкретних у нас немає, у нас є тільки загальна оцінка".

"Тому що на відміну від попередніх війн, з учасниками яких ми мали справу... тут люди практично не звертаються: ані з пораненими вояками своїми, ані із загиблими. Це виявилася дуже закрита війна, ми можемо лише припускати на підставі тих непрямих даних або тих одиниць, які до нас звертаються зі своїми проблемами, що насправді відбувається", - констатувала Мельникова.

Читайте такожРосія може спровокувати Україну на введення воєнного стану в будь-який момент - експерт

Водночас, зазначила вона, "існують теоретичні співвідношення між втратами воюючих сторін".

"Тому наша оцінка, так само, як ми давали оцінку щодо загиблих і поранених з першої і другої війни у Чечні, - ми вважаємо, що втрати російські - ці так звані "добровольці", а насправді, це військовослужбовці, солдати, офіцери російські, - втрати становлять не менш як 1,5 тисячі осіб, якщо ми будемо вважати весь цей період війни, починаючи з весни 2014 року", - сказала голова Спілки комітетів солдатських матерів Росії.

Як відомо, Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам "ЛДНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в окремих районах Луганської і Донецької областей йдуть бойові дії.