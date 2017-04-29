В Авдіївській лікарні помер тяжкопоранений військовий

В Авдіївській лікарні помер військовослужбовець, який сьогодні зазнав тяжких поранень внаслідок обстрілу окупантів. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

"Сьогодні, 29 квітня, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, кульове наскрізне проникаюче поранення черевної порожнини отримав військовослужбовець одного з підрозділів", - йдеться у повідомленні.

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У прес-центрі зауважили, що на цьому напрямку противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

Терміново військовослужбовця було доставлено у лікарню Авдіївки, де працює військова лікарсько-сестринська бригада. Крім того, зважаючи на стан військовослужбовця, у якого внаслідок поранення були ушкоджені органи та магістральні судини черевної порожнини, до лікарні прибули хірурги 66 військового-мобільного госпіталю. Операція тривала понад 5 годин, та врятувати життя тяжкопораненого військовослужбовця не вдалося.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, з початку доби станом на 18.00 окупанти 27 разів відкривали вогонь по опорних Збройних сил України, чотирьох бійців було поранено, ще один отримав бойове травмування.