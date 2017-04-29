В Авдіївській лікарні помер тяжкопоранений військовий

23:33, 29 квітня 2017
Війна
1886 0

Операція тривала понад 5 годин, та врятувати життя тяжкопораненого військовослужбовця не вдалося.

Боєць АТО загинув у лікарні / radiosvoboda.org

В Авдіївській лікарні помер військовослужбовець, який сьогодні зазнав тяжких поранень внаслідок обстрілу окупантів. Про це прес-центр штабу АТО повідомляє у Facebook.

"Сьогодні, 29 квітня, внаслідок обстрілу позицій однієї з механізованих бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку неподалік Авдіївки, кульове наскрізне проникаюче поранення черевної порожнини отримав військовослужбовець одного з підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБіля Авдіївки дві ДРГ бойовиків намагалися захопити позиції українських військових (відео)

У прес-центрі зауважили, що на цьому напрямку противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, на даній ділянці діяли ворожі снайпери.

Терміново військовослужбовця було доставлено у лікарню Авдіївки, де працює військова лікарсько-сестринська бригада. Крім того, зважаючи на стан військовослужбовця, у якого внаслідок поранення були ушкоджені органи та магістральні судини черевної порожнини, до лікарні прибули хірурги 66 військового-мобільного госпіталю. Операція тривала понад 5 годин, та врятувати життя тяжкопораненого військовослужбовця не вдалося.

Як повідомляв прес-центр штабу АТО, з початку доби станом на 18.00 окупанти 27 разів відкривали вогонь по опорних Збройних сил України, чотирьох бійців було поранено, ще один отримав бойове травмування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #смерть військового#Авдіївська лікарня