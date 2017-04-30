Військовослужбовці затримали в зоні АТО три вантажівки з контрабандою - штаб

Вмілими діями військовослужбовців 12 батальону 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України затримано контрабандистів у зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомляється на сторінці прес-сцентру штабу АТО у Facebook, вчора, 29 квітня, спільними зусиллями військовослужбовців омбр та військової служби контррозвідки були виявлені та затримані три великовантажні автомобілі з контрабандною продукцією, які намагалися перетнути лінію розмежування у зоні відповідальності бригади.

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Контрабанда затримана і передана представникам Державної фіскальної служби України.

Начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко прийняв рішення про заохочення військовослужбовців, які виявили пильність та професійність під час затримання контрабанди.

«Інформація, поширена деякими ЗМІ, про причетність командування 12 батальйону до контрабанди, не відповідає дійсності та є черговим прикладом інформаційної війни проти України з метою дискредитації Збройних Сил України», - наголосили у штабі.

Нагадаємо, у лютому в міністерстві із питань тимчасово окупованих територій заявили, що рівень контрабанди через лінію розмежування на Донбасі перебільшений. За словами міністра, контрабанда на Донбасі все ж є, але її не можна порівнювати із легальним товарообігом.