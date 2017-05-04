Україна стала лідером за кількістю жертв протитанкових мін

Україна лідирує за кількістю жертв протитанкових мін. Про це повідомляє Женевський центр з гуманітарного розмінування (GICHD).

Як передає російська служба «Бі-бі-сі», у 2016 році Женевський центр з гуманітарного розмінування і Стокгольмський міжнародний інститут миру (SIPRI) зареєстрували в Україні 37 випадків вибуху мін зі 101 жертвою.

Це на 4% більше, ніж у 2015 році, і 24% від загальносвітової кількості жертв, додають в організаціях.

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У минулому році від протитанкових мін загинули 43 людини, 58 травмовано, 69% жертв - військові.

Протитанкові міни не тільки вбивають і травмують, але також обмежують можливості господарства, знищують інфраструктуру, створюють перешкоди роботі місії ОБСЄ тощо, додають в GICHD.

Також в списку країн з великою кількістю жертв протитанкових мін - Афганістан, Камбоджа, Малі і Пакистан.

В Україні розмінуванням займається міжнародна організація Halo Trust.