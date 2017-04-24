В СММ ОБСЄ закликали сторони конфлікту на Донбасі розмінувати усі території

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг закликав сторони конфлікту на Донбасі розмінувати усі території.

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Про це Хуг заявив у неділю, 23 квітня, на прес-конференції в Києві.

«Як для цивільних осіб, які проживають в цьому районі, так і для спостерігачів місії, ці зобов’язання (щодо розмінування територій – УНІАН) залишаються здебільшого на папері», - сказав він.

«Для нас надзвичайно важливими є те, щоб сторони зі всією серйозністю ставилися до взятих на себе зобов’язань і вилучили усі міни та вибухові пристрої на Донбасі», - додав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 квітня, автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб, яке перебуває під контролем бойовиків "ЛНР". Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє зазнали поранень. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.