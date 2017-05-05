У Чорному морі росіяни спробували захопити українське рятувальне судно (відео)

Під час штатних навчань рятувальників Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі в районі Скадовська російській корабель здійснив спробу захопити український рятувальний катер. Проте екіпаж не допустив цього. Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури на сторінці у "Фейсбук".

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"Кораблі Російської Федерації, що базуються в анексованому Росією Криму, наблизилися до українського рятувального катера і вийшли в ефір з вимогою "застопорить ход и лечь в дрейф". Команда українського рятувального катера відмовилася виконувати протиправні вимоги, зазначивши, що катер перебуває у територіальних водах України, після чого взяли курс на Скадовськ", - пояснили у Мінінфраструктури.

Професійні дії українських рятувальників відзначив міністр інфраструктури України Володимир Омелян: "Наш екіпаж продемонстрував впевнені дії. Не зважаючи на заклики світової спільноти, російські військові продовжують вдаватися до порушень українських кордонів як на морі, так і на сході України, але їх брязкання зброєю нас не лякає. Окуповані території повернуться під контроль України".

Міністр зазначив, що екіпаж буде нагороджено за професіоналізм.