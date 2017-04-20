Один українець вижив під час аварії суховантажу в Чорному морі

Потерпілого під час аварії судна "Герої Арсеналу" українця перевезли з лікарні в Темрюкському районі Краснодарського краю в одну з ростовських клінік

Про це заявляє джерело в органах влади району, повідомляє ТАСС.

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"Постраждалого перевезли в одну з ростовських лікарень на прохання родичів. На сьогоднішній ранок його вже у нас немає", - сказав співрозмовник агентства.

За його даними, в морзі лікарні залишаються два тіла загиблих членів екіпажу судна, ще одне відправлено в морг в ЦРЛ Геленджика.

Врятований громадянин України, моторист 1982 року народження, весь вчорашній день перебував на борту рятувального судна - танкера "Волгонефть 18".

Він був піднятий з води з ознаками сильного переохолодження. Ще три члени екіпажу судна загинули, пошуки решти восьми тривають.