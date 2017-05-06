Бойовики повернули тіла трьох військових, які героїчно загинули задля порятунку пораненого побратима

Тіла трьох загиблих військовослужбовців, які ціною власного життя врятували пораненого бойового побратима, повернули на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що тіла українських бійців повернуто у рамках гуманітарного проекту «ЕВАКУАЦІЯ 200»

«У рамках гуманітарного проекту «ЕВАКУАЦІЯ 200», на підконтрольну Україні територію повернені тіла трьох військовослужбовців, які загинули в районі Світлодарської дуги.

Читайте такожУ штабі відзвітували про добу в АТО, повідомили про п'ятьох поранених бійців

Процедура щодо повернення тіл героїв розпочалася одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників. Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на 5 день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, під селищем Луганське на Донбасі 1 травня загинули троє бійців Збройних сил України, один з яких підірвав себе гранатою, щоб не здатися в полон. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник. «Оновлена інформація по втратах у лавах ЗСУ за 1 травня 2017 року. Тоді після 17.00 група наших військових потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське, внаслідок цього обстрілу серед українських бійців з’явилися поранені», - заявив він.

«Під час евакуації одного з поранених троє українських військових героїчно загинули, один з них підірвав себе гранатою, аби не потрапити у ворожий полон, і наразі українська сторона докладає максимум зусиль для повернення тіл», - додав Мотузяник.