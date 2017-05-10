У штабі АТО озвучили втрати за 9 травня: один боєць загинув на фронті, один помер в лікарні, четверо поранені

За минулу добу один військовий загинув на фронті, ще один помер у лікарні.

Читайте такожБойовики направили на передову задіяну 9 травня на "парадах" військову техніку - розвідка

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. Крім цього, ще два військовослужбовці Національної гвардії України отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої", - сказав Лисенко.

"І один військовослужбовець Збройних сил України помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарі імені Мечникова. Його важко поранив у голову ворожий снайпер ще 30 квітня", - заявив Лисенко.