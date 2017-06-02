Єврокомісар ознайомився із наслідками обстрілів бойовиків у Широкиному

12:12, 02 червня 2017
Війна
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За даними Геращенко, загалом у Донецькій області 8 населених пунктів, що не підлягають відновленню.

Єврокомісар Ган на Донбасі / фото Facebook @iryna.gerashchenko

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення Йоганнес Ган ознайомився із наслідками обстрілів бойовиків у селі Широкинине Волноваського району Донецької області.

Про це перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

"Єврокомісар Йоганнес Ган разом з послом ЄС в Україні Хьгом Мінгареллі і іншими своїми колегами відвідали Широкино. Мені здається, найбільше Йоганнеса вразив маленький шматочок від "Граду"- а таких уламків повно в повністю знищеному, колись престижному курортному містечку. Він довго крутив в руках цей смертоносний крихітний уламок, уважно вислуховуючи своїх колег - міністра Клімкіна, міністра Черниша, віце-прем'єра Зубка", - повідомила Геращенко.

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За її словами, члени європейської делегації були вражені наслідками обстрілів Широкиного, що не підлягає відновленню.

За даними Геращенко, загалом у Донецькій області 8 населених пунктів, що не підлягають відновленню.

Разом з тим вона звернула увагу на проблему замінування території навколо Широкиного, в тому числі на узбережжі Азовського моря.

"Україна виступає за демілітаризацію Широкиного. За збільшення патрулів СММ ОБСЄ, адже багатотисячний Маріуполь - в 10 кілометрах, в зоні постійного ризику. Я вірю, що кожен візит на Донбас наших європейських партнерів додає аргументів щодо санкцій проти РФ, яка принесла горе і смерть на цю прекрасну землю", - додала перший заступник голови ВР.

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Своєю чергою прес-служба Міністерства закордонних справ України в Twitter повідомила, що глава відомства Павло Клімкін "пробрифінгував Гана про актуальну ситуацію на Донбасі та початок рос. військової агресії Росії проти України".

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Теги: #Єврокомісар Ган#Широкинине#обстріли бойовиків у Широкиному