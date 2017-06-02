Вчора бойовики найбільше порушували "режим тиші" під Маріуполем

Попри встановлений вчора "режим тиші", підрозділи російсько-терористичних військ продовжили чинити збройні провокації проти сил АТО.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, дещо знизивши інтенсивність ворожого вогню на окремих ділянках лінії зіткнення, впродовж минулої доби противник 28 разів застосовував зброю проти підрозділів ЗС України. Зокрема, двічі бойовики били й з мінометів забороненого Мінськими угодами калібру.

Приморський напрямок. На цій частині фронту зафіксовано найбільше порушень - 18. Там, зокрема, вже ввечері під ворожі обстріли потрапили опорні пункти сил АТО, які розташовані в районі Широкиного, Водяного, Чермалика й Талаківки. Ворог використовував гранатомети, великокаліберні кулемети й стрілецьку зброю. Близько 21.00 бойовики обстріляли наші оборонні укріплення на підступах до Мар'їнки з мінометів калібру 82 мм. Окрім того, за темної пори доби на цьому напрямку значно активізувались ворожі снайпери.

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Донецький напрямок. Тут вчора було найспокійніше. Втім два порушення бойовиками умов невикористання зброї також мали місце. Так, ближче до вечора противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв позиції українських воїнів, котрі тримають оборону а районі Зайцевого. А ближче до опівночі проросійські НЗФ застосували 82-мм міномети, автоматичні станкові гранатомети й великокаліберні кулемети під час обстрілу одного з наших опорних пунктів у південному передмісті Авдіївки.

Луганський напрямок. На цій ділянці минулої доби зафіксовано 8 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї опорні пункти сил АТО в районі Новозванівки та Новоолександрівки. А під кінець доби бандити били зі 120-мм мінометів по позиціях ЗС України біля Кримського, а з мінометів калібру 82 мм - неподалік Кряківки.

Впродовж минулої доби втрат серед бійців Українського війська не було.