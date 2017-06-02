У Міноборони заперечили просування ЗСУ у "сірій зоні" на Луганщині

Речник Міністерства оборони України з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко заперечує інформацію про зайняття українськими військовими нових позицій в районі Бахмутської траси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Українські військові не проводять наступальних дій, не перетинають лінію розмежування, яка була визначена Мінськими домовленостями. В ході бойових дій, активності ворога, зважаючи на постійне перенесення вогню ворога з одного місця на інше, де зосереджені українські військові, в тому числі спостережні пункти, командири бригад час від часу приймають рішення щодо перенесення спостережних пунктів і опорних пунктів, для того, щоб можна було убезпечити життя військовослужбовців і покращити свої бойові позиції, щоб не наражати особовий склад на небезпеку”, - сказав Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Facebook заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука повідомив, що на Луганщині бійці 93-ї окремої механізованої бригади просунулись вперед зі своїх позицій і взяли під контроль ділянки "сірої зони".

«На Луганщині бійці 93-ї ОМБР просунулись вперед, взявши під контроль ділянки "сірої зони". На деяких ділянках просунення відбулось на відстань до 1,5 км. Дякую нашим захисникам! Люблю і поважаю!!!», - написав він.