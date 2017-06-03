Бойовики сьогодні 19 разів обстріляли сили АТО, одного військового поранено - штаб

З початку доби бойовики 19 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України в районі проведення АТО, одного військового поранено.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

«Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, однак контрольованою українськими захисниками. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують застосовувати зброю, зокрема й заборонену Мінськими домовленостями», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики обстріляли школу та житлові будинки в Красногорівці, поранено мирну жительку – СЦКК

На Приморському напрямку в перші години доби терористи двічі відкривали вогонь зі 120-мм мінометів по опорних пунктах сил АТО в районі Богданівки. Згодом з мінометів калібру 82 мм вони обстрілювали позиції українських бійців поблизу Чермалика, Водяного та Мар'їнки. З такого ж озброєння окупанти по обіді двічі відкривали вогонь по позиціям сил АТО неподалік Красногорівки.

Позиції ЗСУ в районі Новотроїцького, Водяного та Чермалика бойовики впродовж дня обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку, інформує штаб, вдень під вогнем окупантів опинились оборонні укріплення сил АТО у передмісті Авдіївки. Бойовики, зокрема, відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї різного калібру. Ближче до вечора бойовики били з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї по одному з опорних пунктів сил АТО неподалік Невельського.

На Луганському напрямку терористи ще до світанку відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів в районі Новоолександрівки. По опівдні вони з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали укріплення сил АТО біля Кримського. З таких же гранатометів, а також озброєння БМП, близько 17.00 вони здійснили обстріл позицій українських бійців, які тримають оборону неподалік Новозванівки.