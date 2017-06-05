Бойовики кілька годин обстрілювали Красногорівку: пошкоджені житлові будинки

Сьогодні вночі Красногорівка Донецької області в черговий раз зазнала обстрілу. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

Обстріл міста розпочався опівночі і тривав кілька годин. Сьогодні вранці о 10.15 місцеві жителі звернулися в поліцію і повідомили про пошкодження двох будинків по вул. Ломоносова.

Слідчо-оперативна група проводить огляд місця події та документує наслідки. Осколками пошкоджено 2 будівлі, де відпочивали люди. Постраждалих немає.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Зараз ситуація в місті спокійна. Правоохоронці перебувають в постійній готовності і патрулюють вулиці.

Нагадаємо, раніше в результаті обстрілу Красногорівки були пошкоджені 14 будівель.