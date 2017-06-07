Ситуація в зоні АТО залишається складною: 85 ворожих обстрілів, поранено 8 військових

Минулої доби проросійські незаконні збройні формування 85 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, поранено вісьмох бійців сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що не припинили загарбники обстрілювати й житлові квартали прифронтових населених пунктів.

На приморському напрямку бойовики 25 разів застосовували зброю проти українських воїнів, найчастіше - в районі населеного пункту Чермалик, де неодноразово били по позиціях сил АТО з мінометів калібру 120 мм та один раз із реактивних систем залпового вогню. Також під ворожі обстріли потрапляли укріплення поблизу Водяного, Широкиного, Гнутового, Тарамчука, Павлополя, Новотроїцького та Мар'їнки. Там противник здебільшого використовував стрілецьку зброю, гранатомети, на деяких ділянках - 82-мм міномети та озброєння БМП.

На донецькому напрямку, за даними штабу, НЗФ 28 разів відкривали вогонь по опорних пунктах ЗС України. Наголошується, що географія ворожих обстрілів залишається сталою: минулої такі факти зафіксовані у районі Авдіївки, Кам'янки, Верхньоторецького, Новгородського, Зайцевого, Новолуганського й Троїцького. Противник активно застосовує стрілецьку зброю, гранатомети різних модифікацій, міномети калібру 82 мм, рідше - калібру 120 мм.

«Однак ввечері бандити здійснили два потужних обстріли позицій сил АТО, які розташовані поблизу Троїцького, з ствольної артилерії калібру 122 мм, 120-мм мінометів, танкових гармат та засобів ураження меншої потужності. Також вчора бойовики вкотре обстріляли житлові будинки одного з прифронтових населених пунктів на Світлодарській дузі», - йдеться у повідомленні.

Так, близько 18.30 години противник наніс вогневе ураження по житловому сектору селища Новолуганське із зенітної установки ЗУ-23-2. Внаслідок обстрілу повністю згоріла дерев’яна присадибна будова у подвір’ї по вулиці Космонавтів. На вулиці Мічуріна пошкоджено ще дві господарські споруди, паркан, дах житлового будинку. А на вулиці Сергієнка майже зруйновано стайню та вбито домашню худобу. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

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На луганському напрямку противник вчора найчастіше використовував зброю проти українських захисників - 32 рази. Зафіксовано там і найбільше фактів застосування проросійськими бандформуваннями й важкого артилерійського озброєння. Зокрема, в районі Кримського та Новтошківського бойовики здійснили декілька потужних обстрілів зі 120-мм мінометів та потужний артилерійських систем калібру 122 й 152 мм.

«Під мінометні обстріли також потрапили воїни ЗС України, котрі тримають оборону поблизу Новоолександрівки, Трьохізбенки, Попасної Троїцького, Катеринівки й Новозванівки. Використовуючи легше озброєння, бандити вдавались до провокацій в районі станції Донець та Станиці Луганської», - додали в прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, ситуація у зоні АТО залишається напруженою, є ознаки загострення на окремих напрямках.