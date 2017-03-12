В Авдіївці досі немає світла та води

09:47, 12 березня 2017
Війна
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Світло та вода у місті відсутні у зв'язку із обстрілами 11 березня.

У місті відсутня електрика та відключене водопостачання / twitter.com/poroshenko

В Авдіївці станом на сьогоднішній ранок відсутнє водопостачання та електрика. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Зазначається, що в результаті бойових дій 11 березня відбулося пошкодження високовольтної лінії, що призвело до припинення електропостачання міста Авдіївка, Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції.

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"Станом на 7 годин 12 березня централізоване електропостачання відсутнє. Теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок заводський теплоенергоцентралі. Водопостачання міста тимчасово припинено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики в суботу ввечері обстрілювали насосну станцію першого підйому Південно-Донбаського водоводу.

Станція розташована між селами Василівка і Крута Балка неподалік лінії розмежування і забезпечує подачу води у Волноваський, Червоноармійський та Добропільський райони, а також у Маріуполь.

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Теги: #Авдіївка#водопостачання#електрика#обстіли