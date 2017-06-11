Сьогодні бойовики використовували заборонене озброєння на всіх напрямках



На Донбасі з початку доби бойовики 28 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України, застосовуючи важке артилерійське озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

На Приморському напрямку противник ще на світанку з систем ствольної артилерії калібру 122 мм бив по укріпленнях українських бійців в районі Павлополя, а біля Гнутового використовував міномети калібру 120 мм. Окрім того, бандформування обстрілювали позиції українських захисників в районі Талаківки та Водяного зі стрілецької зброї, гранатометів та озброєння БМП.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування на початку доби здійснили декілька обстрілів позицій у південному та східному передмісті Авдіївки з 82-мм мінометів та піхотного озброєння. Вранці бойовики випустили понад десяток мін зі 120-мм мінометів по опорних пунктах українських воїнів неподалік Верхньоторецького.

Близько 11.00, обстрілюючи позиції ЗСУ в районі Зайцевого, окупанти вкотре поцілили з гранатомету у житловий будинок, ніхто з цивільних не постраждав.

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На Луганському напрямку сьогодні ситуація найнапруженіша. Під вогнем противника знову опинились позиції українських бійців в районі Бахмутської траси. Зокрема, поблизу Кримського та Новотошківського загарбники неодноразово обстрілювали військовослужбовців ЗСУ зі 120-мм мінометів, ствольної артилерії калібру 152 мм та гранатометів. З великокаліберних кулеметів та гранатометів проросійські озброєні банди також вели вогонь в районі Троїцького, Новоолександрівки та Попасної.

Втрат серед українських воїнів сьогодні не було, додали у штабі.